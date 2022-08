Bouwvakfeest van start in Kollum

do 18 augustus 2022 18.11 uur

KOLLUM - Het bouwvakfeest in Kollum is donderdagmiddag om 12.00 uur van start gegaan met een rubberbootrace. De deelnemers verzamelden zich langs de Cantecleer. De route ging langs Meckama State naar de finish, bij de brug op de Voorstraat. Na een kort welkomstwoord door wethouder Pieter Braaksma werd het startsein gegeven door Johnny de Vries.

Het aantal deelnemers was wel een kleine tegenvaller voor de organisatie maar daarom was het plezier en de strijd niet minder. De deelnemers konden meedoen vanaf 12 jaar en mochten meedoen in alles wat opblaasbaar was zoals: rubberboten, ligkussens, zwembandjes enz.

Na een spannende strijd waren Gosse- Jan Rekker en Guus Boersma de snelsten. Tineke Zuidema en Maxine Breider kregen een prijs voor het mooiste geheel. De prijzen werden uitgereikt door Loekie Mout en Johnny de Vries van de HIM.

