Afsluiting Centrale As tijdens Admiraliteitsdagen van de baan

do 18 augustus 2022 17.00 uur

DOKKUM - De afsluiting van de Centrale As (N356) tussen 21.00 uur en 5.00 uur tijdens de Admiraliteitsdagen is van de baan. Het aankondigingsbord langs de autoweg zijn inmiddels afgeplakt. De wegafsluiting zorgde voor lichte commotie deze dag.

"It streven is om it nei in oar momint te setten, oant dy tiid is it handiger om de buorden alfêst ôf te plakken" zo liet persvoorlichtster Aukje Steringa deze site weten in een reactie. Er was even flink geblunderd omdat niemand in de gemeente op de hoogte was van de afsluiting van 2 tot en met 5 september.

De provincie wist niet dat in deze periode de Admiraliteitsdagen worden gehouden in Dokkum. Door de vakantie zou verzuimd zijn om contact op te nemen met de gemeente Noardeast-Fryslân. Normaliter vindt er altijd overleg plaats bij geplande wegwerkzaamheden.

De Centrale As moet in de komende tijd afgesloten worden om de ombouw van één rijstrook richting Burgum en één rijstrook richting Dokkum te realiseren. Er kan dan in de komende maanden veilig gewerkt worden om een speciale folie aan te leggen bij de lekkende staalslakken. Door op beide rijbanen een rijstrook af te sluiten ontstaat er meer ruimte om veilig te werken. Het werk zal nu na het feestweekeinde plaatsvinden.