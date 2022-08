Verdachte beledigt en discrimineert agenten - 1000 euro boete

do 18 augustus 2022 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Oosterwolde (49) die begin maart twee agenten bedreigde en discriminerende opmerkingen maakte is donderdag door de politierechter veroordeeld tot een boete van 1000 euro. De man verontschuldigde zich donderdag meermaals op de zitting van de politierechter.

'Een negen millimeter'

"Het heeft me wel wat gedaan, het doet me nog steeds wel wat", zei hij tegen de rechter. De agenten waren bij hem aan de deur gekomen omdat hij ruzie had met een buurman. Hij schold de politiemannen uit voor “mongolen”, zei iets over “een negen millimeter” die hij in huis had en die hij de agenten wel even “tegen het hoofd” zou zetten.

Hardhandig aangepakt

De donkere politieman schold hij uit voor “kut buitenlander” en “vieze zwarte” en “vieze Marokkaan”. Volgens advocaat Ralph Titahena was de Oosterwoldenaar door de agenten “best hardhandig” aangepakt. Dat had als olie op het vuur gewerkt stelde de raadsman. Hij stelde voor om de zaak met een geheel voorwaardelijke boete af te doen.

Voorwaardelijk sepot voor bedreiging

De officier van justitie eiste een boete van 1200 euro en een voorwaardelijke celstraf van vier weken. Bij de strafeis hield de officier er rekening mee dat de Oosterwoldenaar een druk bestaan heeft, hij heeft twee baantjes en werkt \'s nachts en overdag. De officier liet ook meewegen dat de verdachte zich eerder ook al schuldig heeft gemaakt aan het bedreigen van een politieambtenaar. Dat leverde in 2019 een voorwaardelijk sepot op.

Boete naar 'een goede plek'

De Oosterwoldenaar had zelf ook het liefst een boete en hij zou graag zien dat het geld naar "een goeie plek' ging. Daar had de rechter geen invloed op, maar qua straf kwam ze de verdachte wel tegemoet. De man kreeg een boete van 1200 euro waarvan 200 euro voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De rechter vond het niet nodig om een voorwaardelijke celstraf op te leggen.