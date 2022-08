Centrale As 'dicht' tijdens Admiraliteitsdagen

do 18 augustus 2022 10.50 uur

DOKKUM - Tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum is de Centrale As tussen Dokkum en De Westereen 's avonds afgesloten voor het verkeer. De aangekondigde afsluiting door de provincie Fryslân houdt momenteel de gemoederen bezig.

Raadslid Hanneke Jouta (FNP) heeft inmiddels vragen gesteld bij het gemeentebestuur van Noardeast-Fryslân. Ze wil weten of het college van B&W ook inziet dat dit logistieke problemen kan veroorzaken. Ook wil Jouta weten of er overleg is geweest tussen de gemeente en de provincie over de werkzaamheden en afsluiting van de autoweg. Ze hoopt dat de klus op een ander tijdstip uitgevoerd kan worden.

De Admiraliteitsdagen worden begin september gehouden in Dokkum. De verwachting is dat het evenement weer duizenden bezoekers zal trekken.