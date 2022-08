Vidar-zaak: Vier jaar celstraf voor Noardburgumer (42)

wo 17 augustus 2022 17.50 uur

LEEUWARDEN - De Vidar-zaak kwam woensdag tot een ontknoping. De zaak was opvallend omdat justitie een criminele burgerinfiltrant inzette. De rechtbank achtte dat rechtmatig in deze drugs-, wapen- en witwaszaak.

Een 42-jarige man uit Noardburgum kreeg vier jaar celstraf en zijn 72-jarige vader moet negen maanden de cel in. Zo meldt de Leeuwarder Courant. In deze zaak waren er in totaal 20 verdachten. Vijf werden vrijgesproken. Op 2 maart 2020 werden de meeste verdachten aangehouden. Een dag later werd de 42-jarige man uit Noardburgum door de politie aangehouden. Op 2 september 2020 las de man nog een uitgebreide verklaring voor tijdens een zittingsdag. Zijn naam was volgens hem door het slijk gehaald. In december 2020 mocht hij naar huis in afwachting van het proces.

De hoogste straf ging naar een 57-jarige man uit Zurich. Hij moet zeven jaar zitten. Tegen hem was acht jaar celstraf geeist.