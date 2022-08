Simmerjûnkuier op en om de Burgumerdaam

di 16 augustus 2022 19.06 uur

BURGUM - Volgende week dinsdag zal dorpsgids Henk de Jong van het Observeum een wandeling houden over de Burgumerdaam. De Jong neemt je mee langs diverse interessante plekjes op en rond de Burgumerdaam in Burgum. Met medewerking van kenners van het leven op de Daam worden opmerkelijke zaken uit heden en verleden verteld.

De Burgumerdam, of 'de Daam' zoals hij in Burgum wordt genoemd, gelegen tussen de Burgumermar en de Wide Ie werd al in 1453 genoemd als waterkering. De Daam was lange tijd een knooppunt van water- en landwegen. Herbergen zoals de roemruchte 'Drie Gekroonde Baarzen' speelden daarbij een belangrijke rol. Aan de Wester- en Easterhei was ruimte voor streekgebonden industrie. Een houtzaagmolen, een scheepswerf en de zuivelfabriek waren indertijd beeldbepalend, maar ook moderne ontwikkelingen zijn de moeite waard.

De start is op dinsdag 23 augustus 2022 om 19.00 uur bij de Jachthaven. De kosten zijn € 5,00 (graag gepast contant) Donateurs van het Observeum kunnen gratis deelnemen. (Reservering mag maar niet verplicht via 0511-465544 of info@observeum.nl)