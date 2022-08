Politie zoekt potloodventer die vrouw in trein geslachtsdeel toont

di 16 augustus 2022 16.14 uur

BUITENPOST - De politie heeft een onderzoek gestart naar een nog onbekende potloodventer die donderdagavond 28 juli actief was in de trein tussen Buitenpost en Groningen. De schennispleging vond plaats tussen 21.30 uur en 21.50 uur.

Een 22-jarige vrouw uit Groningen werd het slachtoffer van deze schennispleging. Er is een duidelijk signalement van de verdachte en de politie roept mensen met informatie op zich te melden.

Man laat vrouw schrikken

Omstreeks 21.30 uur stapte de vrouw in Buitenpost in de trein en ze ging op een vierzitsplek zitten. Tijdens deze treinrit zag zij dat de man tegenover haar aan zijn geslachtsdeel zat. Het slachtoffer schrok hiervan en sprak de man hier direct op luide toon op aan. Zij ging daarna ergens anders in de trein zitten. Toen de man de trein verliet, liep hij richting het centrum van Groningen.

Van de verdachte is een duidelijk signalement bekend:

Witte huidskleur

Tatoeage op zijn gezicht van een spin

20-30 jaar oud

Kort, blond haar

Gijze trainingsbroek

Blauw T-shirt

Slippers

Er waren op het moment van het incident meerdere mensen in de trein aanwezig. Zeker omdat het slachtoffer de man op luide toon aansprak, moeten er meer mensen zijn die iets van dit incident hebben meegekregen.

Heeft u de man misschien gezien of heeft u iets van het incident gehoord? Of weet u waar de man na de treinreis naar toe is gelopen? De politie komt dan graag in contact met u.

