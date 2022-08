Iedereen welkom bij schemerexcursie Waadrâne

di 16 augustus 2022 09.23 uur

EE - Wilt u meer weten over de verschillende insecten en andere dieren die niet alleen overdag, maar ook in de schemering actief zijn? Ga dan woensdagavond 24 augustus mee met de eerste schemerexcursie van Agrarisch Collectief Waadrâne.

Tijdens de schemerexcursie gaan deelnemers met een boerenkar langs vogelakkers, zonnebloemlinten en schouwpaden waar een deskundige meer vertelt over de insecten die in de schemering actief zijn, zoals nachtvlinders. Via onderzoek met insectencamera’s en LED-emmers wordt geprobeerd een goed beeld te krijgen welke insectensoorten er voorkomen in boerenland.

"Mensen zijn vaak verbaasd over de vele insectensoorten die gebruik maken van de gewassen en agrarisch natuurbeheer", aldus gebiedscoördinator Tjitske Dijkstra van Agrarisch Collectief Waadrâne die meedoet met de BIMAG nachtvlindermonitoring.

Nieuwsgierig? Kom dan woensdagavond 24 augustus naar de NAM-locatie aan de Tibsterwei in Ee voor de schemerexcursie. Inloop vanaf 19.15 uur. Start 19.30 uur. De schemerexcursie is bedoeld voor jong en oud. "We willen graag laten zien wat wij doen als agrariërs en wat voor effect dat heeft. Kortom, deze avond gaat het om het verhaal erachter."

Agrarisch Collectief Waadrâne is een collectief, bestaande uit zo’n 150 boeren uit Noard-Fryslân die bijdragen aan biodiversiteit en beheer van boerenlandvogels. Dat doen ze bijvoorbeeld door akkerranden met bloemen en kruiden in te zaaien. Met deze excursie wil het collectief mensen graag informeren over hoe het boerenbedrijf hand in hand met natuurbeheer kan gaan.

Meer informatie: www.waadrane.frl