Stroomstoring in Drogeham en Harkema

ma 15 augustus 2022 22.30 uur

HARKEMA - De dorpen Drogeham en Harkema zijn maandag rond 22.20 uur getroffen door een stroomstoring. Liander laat weten dat het om maximaal 2000 huishoudens gaat. De onderstaande straten zouden getroffen zijn.

Een monteur is opgeroepen om de storing te verhelpen. Liander verwacht dat de storing even na middernacht verholpen zal zijn. De storing werd even voor 23.30 uur verholpen. Eerder op de dag was er ook een grote stroomstoring in de omgeving van Ferwert.

Boekweitstrjitte

Boskloane

Bouwe Harkemastrjitte

De Bjirken

De Bosk

De Braek

De Buorren

De Elzen

De Flearen

De Kriken

De Ripel

De Singel

De Spjirren

De Stuken

De Wide Pet

Ds Tiesingaplein

Ds. Biesmastrjitte

Dubele Wite

Dwerssingel

Dykswal

Feanbaas

Fiifhuzen

Flaeksstrjitte

Fugelkamp

Gealstrjitte

Hamsherne

Hearsgreft

Hjouwerkamp

Homear

Ikeloane

Ikkers

Ikkersreed

It Fliet

Kammingastrjitte

Klyster

Koetsekralen

Landyk

Lytse Wei

Muzefalk

Nijebuorren