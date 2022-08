Man (67) betrapt op rijden onder invloed bij aanrijding

ma 15 augustus 2022 22.12 uur

DOKKUM - Een 67-jarige automobilist uit de gemeente Noardeast-Fryslân liep maandagavond tegen de lamp in de Pier Prinslaan in Dokkum. De man was betrokken bij een aanrijding en de politie kwam daarbij ook ter plaatse. De agenten lieten de man blazen en al snel werd duidelijk dat de man te diep in het glaasje had gekeken.

De man is door de agenten meegenomen naar het politiebureau. Op het bureau blies hij 795 ug/l waarop het rijbewijs is ingevorderd en proces-verbaal is opgemaakt.

De aanrijding vond aan het begin van de avond plaats, waarbij twee auto's met elkaar in botsing kwamen.