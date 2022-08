Trekkerband in brand gestoken langs N381

ma 15 augustus 2022 01.41 uur

HOORNSTERZWAAG - In de berm langs de N381 is in de nacht van zondag op maandag een trekkerband in brand gestoken. De brandweer van Ureterp rond 00.45 uur opgeroepen.

Eenmaal ter plaatse hadden zij de brand snel onder controle.

Bij de brand en het blussen daarvan kwam veel rook vrij. Het verkeer op de N381 had hier weinig last van, aangezien de wind de andere kant op stond. Nadat de brandweerlieden van Ureterp de boel weer hadden ingepakt vertrokken zij weer naar de kazerne.

Voor een soortgelijke brand zaterdagnacht werden twee personen aangehouden. Voor zover bekend is voor deze brand (nog) geen verdachte aangehouden.

