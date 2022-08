Automobiliste botst op meerpaal op Trekwei

zo 14 augustus 2022 16.15 uur

WESTERGEEST - Een automobiliste is zondagmiddag met haar voertuig tegen een meerpaal gereden op de Trekwei bij Westergeest. De vrouw had de paal over het hoofd gezien. Met nekletsel is ze per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.

Vlak voordat het ongeval plaatsvond, reed de vrouw - omstreeks 15.30 uur - achter een andere auto aan. Beide bestuurders reden van Dokkum richting Kollum. Bij de wegversmalling reed de voorste bestuurder tussen de meerpalen door en het slachtoffer zag dat te laat. Een aanrijding was het gevolg.

