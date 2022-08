Man (43) beukt deuren in en gooit bloempot door ruit in tempel

zo 14 augustus 2022 15.20 uur

HANTUM - Een 43-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân is zaterdagavond door de politie opgepakt vanwege vandalisme in de Tibetaans-Boeddhistische tempel aan de Stoepwawei bij Hantum. De man ging omstreeks 19.30 uur compleet door het lint.

Hij kwam naar eigen zeggen naar de Stoepa omdat hij een vriendin wilde spreken. Hij was kwaad en uitte zijn woede zowel verbaal als fysiek op medewerkers en bezoekers. In zijn zoektocht naar de vrouw beukte de man enkele deuren in, vernielde hij meerdere ruiten en gooide hij een zware bloempot door een ruit. Een persoon die in de ruimte achter de ruit lag, raakte lichtgewond doordat hij werd geraakt door de bloempot en glasscherven.

De verdachte kon bij de tempel door de politie worden aangehouden. Hij is ingesloten in het cellencomplex in Leeuwarden.