Schade van grote brand in Surhuisterveen bij daglicht

zo 14 augustus 2022 09.34 uur

SURHUISTERVEEN - De nasleep van de grote brand aan de Zoom in Surhuisterveen is zondagochtend goed te zien. Het pand, waarin Automaterialen De Skieding was gevestigd, is compleet verwoest door de brand.

De vlammen hebben vermoedelijk snel om zich heen geslagen. Bij aankomst van de eerste brandweerploeg om 22.45 uur stond het gebouw in al lichterlaaie. De brandweer wist nog wel te voorkomen dat de brand is overgeslagen naar omliggende panden. Na middernacht is een kraan ter plaatse gekomen om delen van het gebouw uit elkaar te trekken zodat er veilig afgeblust kon worden. Tijdens de brand was o.a. het dak al ingestort.

Bij de brand kwam ook olie vrij. Er zijn 's nachts in de sloot al olieschermen geplaatst om verdere verspreiding te voorkomen. Het riool zou ter plaatse tijdelijk zijn afgesloten. De olie zal er op een later moment uitgepompt worden. De brandweerploegen uit Surhuisterveen, Drachten, Burgum, Zuidhorn, Buitenpost, Grijpskerk, Grootegast en Drogeham hebben de brand geblust.

