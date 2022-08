Mevrouw Pultrum-Mozes blaast 102 kaarsjes uit

do 11 augustus 2022 12.42 uur

BUITENPOST - Op deze donderdag 11 augustus is het precies 102 jaar geleden dat mevrouw Lamke Pultrum-Mozes uit Buitenpost het levenslicht zag. Burgemeester Oebele Brouwer bezocht haar om haar te feliciteren.

Mevrouw Pultrum-Mozes is op 11 augustus 1920 geboren in Harkema. Na haar trouwen ging ze met haar man Sjoerd Pultrum enkele jaren in Boelenslaan wonen. Nadat hun huis was afgebrand, verhuisde het echtpaar naar Drogeham. Samen met haar man kreeg ze twee kinderen, een zoon en een dochter. Later werd de familie uitgebreid met zes kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

Mevrouw Pultrum-Mozes is inmiddels 32 jaar weduwe. Ze woont op dit moment in Haersmahiem in Buitenpost, waar ze het ontzettend naar haar zin heeft. Ze vindt het gezellig om samen met andere bewoners te koffiedrinken en mee te doen aan activiteiten die voor de bewoners georganiseerd worden. Mevrouw Pultrum-Mozes is ook sport fan en vermaakt zich goed met het volgen van de Tour de France en het voetbal op de televisie.

