Mercedes vliegt in brand tijdens testrit

do 11 augustus 2022 10.55 uur

GARYP - Een Mercedes is donderdag omstreeks 10.00 uur volledig uitgebrand aan de Earnewarre in Garyp. De brand ontstond tijdens een testrit van een monteur. De eigenaar had de auto langs gebracht vanwege problemen met het roetfilter.

Het klopte dat er problemen waren want tijdens de testrit vloog er iets in brand bij de uitlaat. De auto is volledig uitgebrand. De eigenaar mag van geluk spreken want hij was net met de auto weer thuisgekomen van een vakantie in Frankrijk.

Zowel de brandweer van Leeuwarden en Burgum werden opgepiept voor de autobrand vanwege de huidige vakantieperiode. De brandweerlieden uit Leeuwarden waren als eerste ter plaatse omdat zij altijd aanwezig zijn op de kazerne. Beide brandweerploegen hebben de brand uiteindelijk geblust. Nadat het water opraakte van de brandweerauto van Leeuwarden, konden de Burgumers de blusklus klaren.