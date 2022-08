Winnaars De Freule 2022 gehuldigd in Lioessens

wo 10 augustus 2022 22.35 uur

MORRA - Woensdagavond zijn de winnaars van de Freulepartij 2022 in Lioessens gehuldigd. De winnaars werden na de plechtigheden in Wommels door kaatser Chris Wassenaar in een pickup truck naar Morra-Lioessens gereden.

In Lioessens werd in allerijl de dorpskroeg in gereedheid gebracht om Douwe Dijkstra, Folkert Jelmer Visser en Johan Sipma feestelijk te ontvangen.

Er kwamen zelfs dorpsbewoners vanaf hun vakantieadres terug naar het dorp om het winnende partuur te huldigen. Nadat de kaatsers bij de kroeg waren afgezet, maakten ze samen met hun coach Tamme Visser een rondgang met paard en wagen door Morra en Lioessens.

Voor Tamme Visser was dit niet de eerste keer dat hij met zijn kaatsers de Freule won. In 2018 won hij met het partuur van Anjum de Freule.

