Kollumer (19) draait honderd keer rotonde rond

za 06 augustus 2022 16.59 uur

BURGUM - Een negentienjarige automobilist uit Kollum draaide vrijdagnacht meer dan 100 keer een rotonde rond bij Sumar. Een getuige zag het gebeuren en belde de politie. De jongeman zou ook slingerend gereden hebben.

De man werd na zijn rondes op de Tsjibbe Geartsstrjitte in Burgum staande gehouden. De man had daar geen trek in. Hij wilde zich niet identificeren en rende weg. Verderop in de straat kon hij worden aangehouden. Het braaksel op zijn kleding en op het wegdek van de rotonde deed vermoeden dat hij zich wel eens beter had gevoeld.

Een adem- en speekseltest gaven een negatieve uitslag, maar op basis van een psychomotorische test (PMT) werd de Kollumer uiteindelijk wel verdacht van het rijden onder invloed. Uit een bloedonderzoek zal blijken of de man onder invloed van een andere drugssoort of mogelijk medicijnen reed.

Afhankelijk van de uitslag zal er proces-verbaal worden opgemaakt. Met een rijverbod voor de duur van 24 uur kon de Kollumer het bureau later in de nacht weer verlaten.