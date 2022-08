Grote uitslaande brand in Oldeberkoop

vr 05 augustus 2022 22.40 uur

OLDEBERKOOP - De brandweer is vrijdagavond met meerdere eenheden uitgerukt naar een grote brand aan de Oosterwoldseweg in Oldeberkoop. De brandweer werd omstreeks 22.30 uur opgeroepen voor de brand. Er was brand uitgebroken in de middelste van drie schuren.

De brandweer liet al vrij snel weten dat het zou gaan om een boerderij waar ook nog vee (koeien) binnenstond. Omstanders in de buurt werden aan het begin van de brand door de politie gevraagd om te helpen - indien het veilig genoeg was - met de ontruiming van de stal.

Dode kalveren

Niet alle kalveren hebben het overleefd. Er zijn zo'n 10 kalveren omgekomen bij de brand. Er is één kalfje dusdanig gewond geraakt dat deze moest worden ingeslapen door een dierenarts. Een ander kalfje sloeg op de vlucht en eindigde met de pootjes in een sloot. Het jonge dier werd uit de sloot gered (zie fotonieuws).

Opschaling

Even voor 23.00 uur werd er opgeschaald naar 'zeer grote brand' waardoor er nog meer brandweerploegen uit de omgeving ter plaatse komen. Dit werd vooral gedaan vanwege de waterwinning welke over zo'n 3 kilometer lengte is uitgelegd. De twee buitenste schuren werden door de brandweer 'ingepakt' door ze nat te houden. In één van die schuren staan koeien. De middelste stal was gevuld met kalveren.

Brand meester

Rond 00.45 uur werd het sein brand meester gegeven. Wel verwacht de brandweer nog geruime tijd aanwezig te zijn om na te blussen. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de bewoners te helpen bij de afhandeling van de schade. De oorzaak van de brand is niet bekend. Hier zal onderzoek naar worden gedaan.

