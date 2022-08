Klipper slaat lek: KNRM evacueert 19 personen

vr 05 augustus 2022 20.35 uur

LAUWERSOOG - Vrijdagmorgen is een klipper die onder Schiermonnikoog op het Pieterburenwad voer, lek geslagen op een betonnen blok van een boei.

De klipper had 19 passagiers en 3 bemanningsleden aan boord en was 's morgens om 04:00 uur vertrokken vanaf het Duitse waddeneiland Juist, om voor het wantij bij Schiermonnikoog aan te komen.

Door de sterke ebstroom liep de klipper rond acht uur in de ochtend vast en was daarbij over een boei gevaren.

Wat de schipper echter niet wist was dat het betonblok, wat de boei op z'n plek houdt, midscheeps onder de boot lag. Doordat het water onder de boot wegliep, zakte het schip en boorde het betonblok zich door de bodem van het schip en sloeg een gat.

De schipper informeerde de Kustwacht dat het schip droog was komen te liggen, waarop de Kustwacht de reddingboten van Schiermonnikoog en Lauwersoog alarmeerde. Ook een bergingsbedrijf kwam in actie.

Om bij de klipper te kunnen komen moesten de hulpverleners via de Noordzee varen vanwege het lage water. Na een uur was de eerste reddingboot ter plaatse. Op het schip had men inmiddels gemerkt dat het schip water maakte.

De 19 opvarenden, waaronder 5 kinderen, werden van boord gehaald en na een klein stukje Wadlopen, werden ze aan boord van de Koning Willem 1 gezet, die ze naar Lauwersoog bracht.

Op Lauwersoog werden de mensen door de KNRM' ers van station Lauwersoog warm ontvangen met koffie, koek en wat lekkers om wat van de schik te bekomen en van het toilet gebruik te maken.

Toen de Koning Willem 1 vertrokken was naar Lauwersoog voeren de reddingboten Annie Jacoba Visser en Edzard Jacob naar Schiermonnikoog om zoveel mogelijk materiaal en gereedschap op te pikken wat ze nodig konden hebben om een reparatie te kunnen doen. Dit werd op het eiland door de wippertruck van de KNRM verzameld en naar de steiger gebracht.

Aan boord van de klipper was men al begonnen met pompen en het slopen van de vloer om het lek te traceren. Gelukkig was er een lasapparaat aan boord en kon begonnen worden met het dichtlassen van scheuren. Omdat er nog geen materiaal was om mee te lassen werden o.a. het ijzer van schroevendraaiers gebruikt om de scheuren dicht te lassen.

Men wist uiteindelijk het gat gedeeltelijk dicht te lassen en met dekkleden iets te dichten, maar er bleef water binnen komen. Met de diverse pompen kon men dit redelijk bijhouden. Een berger heeft de klipper op sleep genomen naar de haven van Lauwersoog.

Daar werd de klipper onder toeziend oog van de gasten die aan boord waren uit het water getakeld. Daar zal de klipper worden gerepareerd.

De vaartocht van de opvarenden werd door het voorval abrupt afgebroken. Ze zouden nog een dag doorbrengen op Lauwersoog en zondag de reis beëindigen in Zoutkamp.

Aan het eind van de middag konden de hulpverleners na een lange dag weer huiswaarts keren.

