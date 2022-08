Winkeldief (36) in kraag gevat in Surhuisterveen

ma 01 augustus 2022 22.43 uur

SURHUISTERVEEN - Een 36-jarige winkeldief is maandagavond door de politie opgepakt in Surhuisterveen. De man uit Zutphen had 's middags bij de Scapino voor zo'n 300 euro aan kleding gestolen.

De winkeldiefstal vond omstreeks 16.30 uur plaats in de Scapino in Surhuisterveen. De man legde schoenen en kleding bij de kassa neer en zei dat zijn vrouw zou betalen. Hij liep daarna de winkel uit, waarbij de alarmpoortjes afgingen.

De man sloeg op de vlucht toen het personeel hem aansprak. Er volgde nog een korte achtervolging maar het personeel raakte de winkeldief kwijt. Hij had een tas met meer dan 300 euro aan kleding buitgemaakt.

Aan het begin van de avond is een Burgernet-actie op touw gezet waarbij deelnemers werden gevraagd uit te kijken naar de donkere man in een witte trui. Dankzij een tip kon de politie de man even voor 19.00 uur aanhouden bij de Albert Heijn in Surhuisterveen. Hij is overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.