Babynieuws: wolvenwelpen geboren in Friesland

ma 01 augustus 2022 12.39 uur

ELSLOO - Er zijn wolvenwelpen gezien in Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Fryslân. Dat heeft Bij12 bekendgemaakt. De drie wolvenwelpen kwamen naar voren in de monitoring van wolvenactiviteit in het gebied. Het is de eerste keer dat er welpen zijn geboren in dit territorium sinds de wolf terug is in Nederland. Eerder deze zomer werd bericht over geboren welpen op de Midden– en Noord-Veluwe.

"De welpen zijn waarschijnlijk van het wolvenpaar GW2397m en GW2090f dat afgelopen maanden regelmatig samen op wildcamera's werd gezien in het leefgebied Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Fryslân. De vrouwelijke wolf GW2090f is afkomstig uit de Barnstorfroedel in Nedersaksen (Duitsland) en werd in april 2021 voor het eerst in Nederland vastgesteld. GW2397m werd in september 2021 voor het eerst in Nederland vastgesteld. De herkomst van deze mannelijke wolf is niet bekend." zo laat Bij12 weten.

Oproep

BIJ12 roept op om de toegangsregels van de gebieden op te volgen om de verstoring van deze en andere jonge dieren te minimaliseren. In de eerste maanden zijn de wolvenwelpen namelijk erg verstoringsgevoelig. Ook kan de aanwezigheid van mensen ertoe leiden dat de ouderdieren de welpen niet durven te benaderen en ze daardoor onbeschermd zijn voor vossen of andere dieren.

Waarnemingen insturen

Mocht u een wolf waarnemen, houd dan gepaste afstand en maak een foto en/of video. Dit beeld kunt u insturen bij het Wolvenmeldpunt via www.wolveninnederland.nl/wolf-gezien. Zo helpt u het onderzoek naar de wolven.

Poll: Wat is jouw eerste reactie op dit nieuws?

Wanneer kan ik op kraamvisite? 20.3%

Benieuwd hoe de wolven de natuur zullen veranderen! 33.3%

Dit kan niet, ze moeten uitgeroeid worden 42%

Geen mening 🤐 4.3%

69 stemmen - poll is beëindigd