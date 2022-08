Drie automobilisten vallen 'door de mand' bij verkeerscontrole

zo 31 juli 2022 15.24 uur

TWIJZEL - Op vrijdag werden er op verschillende plekken in de regio ruim 100 verkeersdeelnemers door de politie gecontroleerd op het rijden onder invloed. In Grootegast werd omstreeeks 16.30 uur een 29-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van drugs. Na een positieve speekseltest moest er een bloedonderzoek plaatsvinden, maar de Groninger weigerde om daar aan mee te werken. De officier van justitie beslist later of en wanneer de man zijn rijbewijs terug krijgt.

Ook een 27-jarige automobilist uit Harkema viel bij een controle door de mand. De man werd rond 21.20 uur langs de Lândyk bij Drogeham staande gehouden en bleek onder invloed van alcohol te rijden. De ademanalyse op het bureau gaf een uitslag van 435 ug/l, wat hem een rijverbod en een proces-verbaal opleverde.

Enkele uren later werd een 30-jarige automobilist uit Surhuisterveen aangehouden op de Foarwei in Kollumerzwaag. De man werd verdachte van het rijden onder invloed van drugs, wat door een speekseltest werd bevestigd. Op het bureau is bloed afgenomen en de uitslag zal binnenkort uitwijzen of er proces-verbaal wordt opgemaakt.