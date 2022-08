Dronken automobilist (53) botst op geparkeerde auto's in DamwÃ¢ld

Dronken automobilist (53) botst op geparkeerde auto's in Damwâld

zo 31 juli 2022 15.21 uur

DAMWâLD - Een 53-jarige dronken automobilist botste zaterdagmiddag op meerdere geparkeerde auto's bij het winkelcentrum in Damwâld. De man, woonachtig in de gemeente Dantumadiel, is uiteindelijk door de politie aangehouden.

Getuigen zagen de man met zijn Volvo draaien en keren op het parkeerterrein. Zo'n zes keer probeerde hij achteruit te steken in een parkeervak waarbij uiteindelijk één auto fors werd geraakt. Een andere auto werd geschampt.

Getuigen spraken de man daarna aan op zijn gedrag en hij zou volgens hen anders gewoon weg zijn gereden. Een omstander gaf de man pen en papier om zijn gegevens achter te laten. Er ontstond toen bij de betrokkenen al een sterk vermoeden dat de man had gedronken en daarom werd de politie ingeschakeld.

Agenten wisten de 53-jarige man even later langs de Haadwei in Damwâld staande te houden. De ademanalyse op het politiebureau in Dokkum gaf een uitslag van 925 ug/l, wat inhield dat er proces-verbaal werd opgemaakt en het rijbewijs werd ingevorderd. De officier van justitie beslist binnen een termijn van 10 dagen of het rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden of dat de man het terug krijgt.