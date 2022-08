Boerendag Paardendagen WÃ¢lterswÃ¢ld

Boerendag Paardendagen Wâlterswâld

za 30 juli 2022 23.45 uur

WâLTERSWâLD - Na de marathon van vrijdag werden de Paardendagen 2022 (31e editie) afgesloten met de boerendag op de zaterdag. Het nieuwe bestuur had ook dit jaar voor het publiek een prachtig programma gemaakt.

Dit jaar was het op de boerendag prachtig weer, dat was de afgelopen edities wel eens anders. Het terrein was anders ingedeeld dan vorige jaren met dit jaar o.a. foodtrucks, waar veelvuldig gebruikt van werd gemaakt. Het publiek kwam in grote getale opdagen.

De dag begon met de jaarlijkse koeien- en kalverkeuring van Stichting Veekeuring Noord-Friesland. Op het terrein achter de Nije Warf was er voor elk wat wils. Op het feestterrein waren oude tractoren te bewonderen en was er een tent waarin het Nederland Kampioenschap Hoefsmeden werd gehouden. Gertjan Salm werd Nederlands kampioen. Klik hier voor de fotoreportage van het hoefsmeden.

's Avonds was de finale van de minimarathon en waren er enkele shows. Ook werden dit jaar alle vrijwilligers die dit evenement mogelijk maken in het zonnetje gezet en werd er een groepsfoto gemaakt. Klik hier voor de fotoreportage van het avondprogramma.

FOTONIEUWS