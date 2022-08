Hoe ziet de huidige laadinfrastructuur eruit in Leeuwarden?

vr 29 juli 2022 18.50 uur

LEEUWARDEN - Er zijn een hoop voordelen verbonden aan elektrisch rijden. Zo ben je als bestuurder per kilometer goedkoper uit dan wanneer je een brandstof auto gebruikt en profiteert de samenleving van een stillere en schonere omgeving. In Friesland zit er echter ook een nadeel verbonden aan het bezit van een elektrische auto. Ondanks dat Nederland de grootste laaddichtheid heeft van Europa, is het in Friesland niet vanzelfsprekend dat je een publieke laadpaal kunt gebruiken.

Aantal laadpunten

Wie een laadpaal in Leeuwarden zoekt, heeft de mogelijkheid te laden bij 233 openbare laadpalen. Dit aantal is echter laag voor een stad met de grootte van Leeuwarden. Ook blijven de andere gemeenten flink achter met het plaatsen van openbare laadpalen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dat Friesland van alle provincies met 2064 laadpalen op de tiende plek qua laadinfrastructuur staat. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in 2021 al ruim 12.444 elektrische auto’s geregistreerd in Friesland. Er is dus een grote kans dat de laadpaal bij jou in de buurt al bezet is, gezien er zes elektrische auto’s zijn per openbare laadpaal.

Toekomst

Er zijn grootse plannen om het aantal laadpalen in Friesland uit te breiden. Zo is er een akkoord getekend met het Rijk waarin het streven is vastgelegd om in 2030 maar liefst 67.000 laadpalen in Friesland te hebben staan. Dit aantal is onderverdeeld in 15.000 publieke laadpalen en 52.000 private laadpalen. Ook is het aantal Friese gemeenten waar bewoners een publieke laadpaal kunnen aanvragen flink uitgebreid, waardoor er slechts één gemeente over is waar dit niet mogelijk is. Hoewel er nog veel werk te verzetten is, zijn de plannen dus hoopvol.

Een eigen laadpaal

Hoewel de laadinfrastructuur in Friesland flink uitgebreid gaat worden, kan het zijn dat je nog lang moet wachten totdat er een publieke laadpaal bij jou in de buurt wordt geplaatst. Daarom is het verstandig om een eigen laadpaal aan te schaffen. Gezien het niet toegestaan is om laadkabels over de stoep te laten lopen, is dit een goede optie voor iedereen die een elektrische auto kan parkeren op hun eigen terrein. Wanneer je overweegt om een eigen laadpaal aan te schaffen, zul je enkele keuzes moeten maken. Zo kan je bijvoorbeeld een Alfen laadpaal kopen, waarna je moet kiezen of je deze aan de muur of op een paal wilt hebben. Wanneer jij jouw elektrische auto dicht bij de muur kunt parkeren, is een wandlader de voor de hand liggende keuze. Echter, wanneer je de auto verder weg moet zetten, is een laadpaal een betere optie. Veel laders beschikken over een aantal extra functies. Het kan zijn dat niet alle functies even interessant voor jou zijn. Daarom is het verstandig om vooraf alle mogelijke extra functies te onderzoeken.

Betrouwbare partner

Wanneer je ervoor hebt gekozen om een eigen laadpaal aan te schaffen, wordt het ten zeerste afgeraden om zelf aan de slag te gaan met de installatie. Kies in plaats daarvan een betrouwbare partner die de installatie van A tot Z verzorgt. Zo weet je zeker dat alles goed wordt geïnstalleerd en kom je later niet voor onaangename verrassingen te staan. Bedrijven als 50five staan klaar voor jou. Zij zorgen ervoor dat je met een gerust hart gebruik kunt maken van jouw eigen laadpaal.