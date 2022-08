Burgumer vrijgesproken van illegaal weghalen oud ijzer

do 28 juli 2022 15.35 uur

LEEUWARDEN - De kantonrechter was er donderdag niet van overtuigd dat een Burgumer (60) in november vorig jaar in Leeuwarden illegaal in het grof vuil had gerommeld. Hoewel een meegebrachte getuige – de broer van de verdachte – een iets ander verhaal vertelde dan de verdachte zelf, sprak de rechter de Burgumer vrij.

Oude cv-ketels in auto geladen

Even daarvoor had de officier een boete van 150 euro geëist voor het verspreiden van afval. Bij een pand aan het Bonifatiusplein in Leeuwarden waar werklieden bezig waren cv-ketels te vervangen had de Burgumer de oude ketels in zijn auto geladen. Dat was gezien door een paar Boa’s die de politie erbij hadden gehaald.

Getuige vertelt iets ander verhaal

Op de zitting zei de Burgumer dat hij toestemming van de werklui had om de spullen mee te nemen. Daar had hij bij de politie met geen woord over gerept. Zijn broer was bij hem geweest, die had hij meegebracht als getuige. De broer vertelde een iets ander verhaal, maar toch was de rechter er niet van overtuigd dat de Burgumer zonder toestemming te werk was gegaan.

Voordeel van de twijfel

Dat de broer onder ede verklaarde dat de verdachte de oude ketels mee mocht nemen, woog zwaar voor de rechter. “Ik kan niet vaststellen dat het wel zo is, maar ik kan ook niet vaststellen dat het niet zo is. Ik geef u het voordeel van de twijfel”, zei de rechter en hij sprak de Burgumer vrij.