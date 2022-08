Auto gelanceerd op rotonde door haperende cruise-control

do 28 juli 2022 15.20 uur

DOKKUM - Een automobilist kreeg donderdagmiddag de schrik van zijn leven. De bestuurder naderde vanaf de Centrale As de rotonde en kreeg de cruise control niet meer uitgeschakeld. Als gevolg hiervan reed de Peugeot 208 met hoge snelheid de rotonde op.

Met hoge snelheid wist de bestuurder nog een beetje de rotonde te nemen. De auto is daarna vanaf de rotonde gelanceerd en kwam bijna 20 meter later terecht in de berm. Het voertuig schoot daarna nog een kleine 80 meter verder en kwam daarna tot stilstand.

Zowel de politie als twee ambulances werden om 13.46 uur opgeroepen voor het ongeval. De twee inzittende mannen zijn beide gewond geraakt en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig later weg te slepen.

