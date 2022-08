Zwemmers uit zee gered op strand van Ameland

wo 27 juli 2022 19.51 uur

NES (AMELAND) - Twee zwemmers zijn woensdagmiddag uit zee gered door lifeguards en een getuige op het strand bij Nes op Ameland. Eén vrouw wist zelfstandig aan wal te komen maar was enorm uitgeput en had water binnengekregen. Zij is per helikopter overgebracht naar het UMCG in Groningen.

In totaal waren drie zwemmers in de problemen gekomen. Twee zwemmers raakten alleen onderkoeld. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis gebracht te worden. Ze zijn ter plaatse nog wel onderzocht door een arts.

De getuige wist één van de onderkoelde zwemmers uit zee te 'praten' en zo weer op het droge te krijgen.

