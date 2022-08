Twee automobilisten verlaten profronde onder invloed

wo 27 juli 2022 13.42 uur

SURHUISTERVEEN - Dat de profronde van Surhuisterveen altijd eindigt met een feest, dat is een feit. Dat er dan ook altijd mensen zijn die onder invloed naar huis gaan, dat is ook bijna elk jaar een feit.

Een 22-jarige automobilist uit de gemeente Opsterland werd betrapt op zowel alcohol- als middelengebruik. Hij werd gecontroleerd tijdens een controle aan de Nije Jirden in het dorp. De man had teveel alcohol op en een drugstest gaf een indicatie van middelengebruik aan. Op het politiebureau in Burgum is bloed van hem afgenomen. Met een rijverbod van 24 uur kon hij het bureau verlaten. De uitslag van het bloedonderzoek zal later meer duidelijkheid moeten verschaffen.

Een 20-jarige beginnend bestuurder uit Buitenpost bleek ook een glaasje teveel te hebben gedronken. De jongen werd op het Koartwâld staande gehouden met zijn auto en hij bleek onder invloed van alcohol te rijden. De ademanalyse op het bureau gaf een uitslag van 250 ug/l, ruim boven de limiet van 88 ug/l. Er werd proces-verbaal en een rijverbod opgemaakt.