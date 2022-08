Man valt van fietspont, agenten redden hem uit water

wo 27 juli 2022 12.18 uur

LUINJEBERD - Een man is woensdagochtend van een fietspont gevallen aan de Schoolweg in Luinjeberd. De vrouw van de man kreeg hem niet uit het water en schakelde de hulpdiensten in. De man en de vrouw waren aan het fietsen geweest in natuurgebied De Deelen.

De brandweer, de politie en een ambulance werden opgeroepen voor een persoon te water. Door twee agenten is de man uit het water gehaald. Hij is vervolgens nagekeken door het ambulancepersoneel maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De man is naar het hotel gebracht om op te warmen en een douche te nemen.

