Politie zoekt getuigen beroving, Ã©Ã©n verdachte opgepakt

Politie zoekt getuigen beroving, één verdachte opgepakt

di 26 juli 2022 11.09 uur

KOLLUMERZWAAG - De politie is nog op zoek naar getuigen die meer hebben gezien van de beroving in Kollumerzwaag. Een 17-jarige jongen uit de gemeente Noardeast-Fryslân werd even voor 20.00 uur op het parkeerterrein bij de Friese Boys beroofd.

De jongen had een afspraak gemaakt voor de verkoop van vermoedelijk e-sigaretten. De politie wilde dat dinsdag nog niet bevestigen in verband met het onderzoek. Dankzij een Burgernet-actie kreeg de politie veel meldingen binnen over het gevluchte drietal.

De daders waren na de beroving en mishandeling gevlucht in een zwarte VW Polo. Later in de avond wist de politie een 18-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân aan te houden. Ook de auto werd daarbij aangetroffen.

De politie komt graag in contact met getuigen. Ook worden de andere daders opgeroepen om zich te melden bij de politie.