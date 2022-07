Grutte Earen Festival bij Burum is los

za 23 juli 2022 20.05 uur

BURUM - De week van de 'Grutte Earen' in Burum is los! Het begon deze zaterdag met een geheel gratis programma voor 'de lytse earen'. Kinderen konden berichten 'sturen' via een ouderwetse manier, door het 'donkerte doolhof' van Donkerte van de Wadden lopen en allerlei toffe dingen knutselen. In de avond kunnen kinderen vanuit bedden midden in het weiland naar slaapverhaaltjes luisteren.

Verder is er de voorstelling 'de Grutte Earen', die theatermaakster Eline de Vries tijdens dit festival voor de derde keer opvoert. Ook kun je 'je oren spitsen' bij de talkshow van Ira Judkovskaja, inclusief een exclusieve rondleiding op het terrein van Inmarsat door Marinus én een Grutte Bear biertje.

Kijk voor meer informatie op www.grutteearen.nl

FOTONIEUWS