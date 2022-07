Twee gewonden bij eenzijdig ongeval op de Groningerstraatweg

vr 22 juli 2022 19.21 uur

HURDEGARYP - Twee personen zijn vrijdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Groningerstraatweg tussen Leeuwarden en Hurdegaryp. Eén slachtoffer raakte bekneld in het voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden.

Het ongeval vond even voor 19.00 uur plaats. Sporen lieten zien dat de bestuurder kennelijk in de linker berm raakte en daarna na een stuurcorrectie op de kop in een greppel eindigde. Dit gebeurde op het weggedeelte tussen de verkeerslichten Aqua Zoo en E-10.

Zowel de politie, drie ambulances, de brandweer en de traumahelikopter kwamen ter plaatse voor het ongeval. De traumaheli landde op de Groningerstraatweg. De weg was hierdoor ruim een uur lang afgesloten in de richting van Hurdegaryp.

Beide slachtoffers zijn behandeld in de ambulance en met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Eén van de inzittenden werd via de kofferbak bevrijd door de brandweer.

De politie (FOV) doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. Na het onderzoek ter plaatse is de auto door twee bergingsauto's afgevoerd.

