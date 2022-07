Gedenksteen van Andries vernield in Boelenslaan

do 21 juli 2022 15.05 uur

BOELENSLAAN - Een gedenkplek aan De Fjouwer Roeden in Boelenslaan is in de nacht van dinsdag op woensdag vernield. De gedenkplek is ter nagedachtenis aan Andries Booi die vorig jaar op 28-jarige leeftijd bij een schietpartij om het leven kwam.

'Het is verschrikkelijk wat hier gebeurd is,’ zegt burgemeester Oebele Brouwer. 'De plek waar de nabestaanden van Andries Booi dachten hem te kunnen herdenken is compleet vernield. Totaal respectloos vind ik dat. Dat dit in onze gemeente is gebeurd kan ik niet bevatten.’

Dinsdagavond was bij de gedenkplek een herdenking waar familie, vrienden en andere nabestaanden bij elkaar kwamen op de geboortedag van Andries Booi. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.