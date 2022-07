Twee jonge zeearenden succesvol uitgevlogen

do 21 juli 2022 10.50 uur

EARNEWâLD - Al vijf keer broedde de zeearend succesvol in de Alde Feanen. En ook dit jaar lieten de roofvogels zich weer zien voor de 'nestcam' van het It Fryske Gea. Halverwege maart werden er twee eieren gelegd. Op 22 april kwam het eerste kuiken uit het ei en 24 april was daar het tweede kuiken. Via de nestcam werd gezien hoe de twee opgroeiden tot twee joekels van vogels. Op 17 en 18 juli vlogen de twee jongen uit.

Het duurde tot zondagochtend 17 juli, voordat het eerste jong om 6.30 uur met een fraaie zweefvlucht het nest in oostelijke richting verliet. Toen was het afwachten hoe snel het tweede jong dit voorbeeld ging volgen. Een etmaal later, tussen 6.20 en 6.23 uur was het nest leeg. Het zorgzame ouderpaar bracht, van 24 april t/m 17 juli, in totaal 261 prooien naar het nest. Over deze periode bracht de man zeearend 55% en de vrouw 45% van de prooien naar het nest.