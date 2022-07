Jongen (19) betrapt op bezit nepvuurwapen

wo 20 juli 2022 22.37 uur

FEANWâLDEN - Een 19-jarige jongen is woensdagavond betrapt op het bezit van een nepvuurwapen. De jongeman werd op de Rûnwei in Feanwâlden door de politie gecontroleerd. De aanleiding hiervoor was het feit dat hij daar niet mocht rijden met zijn snorfiets.

Tijdens de staandehouding werd er in de buddyseat van zijn scooter het nepvuurwapen aangetroffen. Het wapen is inbeslaggenomen. Het is verboden om een nepvuurwapen mee naar buiten te nemen. Als je lid bent van een airsoftvereniging en de wetgeving kent, mag je wel een airsoftwapen hebben. Deze mag je niet laten zien en gebruiken op de openbare weg.