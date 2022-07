Appelscha en Oosterwolde getroffen door stroomstoring

di 19 juli 2022 23.00 uur

APPELSCHA - In Appelscha en Oosterwolde zitten momenteel een 69 aansluitingen zonder stroom. De storing begon volgens netbeheerder Liander zo rond 22.55 uur.

De monteur is inmiddels ter plaatse. Om 23.50 uur hadden 28 aansluitingen weer stroom. Een half uur later de overige 41 aansluitingen ook. Over de oorzaak is niets bekend.

Het ging om de straten:

Aekingaweg

Boekhorst

Buttinga

De Maden

Ecomunitypark

Wester Es