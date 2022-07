Brug Stroobos nu echt kapot: wegverkeer moet omrijden

di 19 juli 2022 17.08 uur

STROOBOS - De brug van Stroobos is nu daadwerkelijk 'kapot'. Sinds maandagavond kampte Rijkswaterstaat al met problemen. Het wegdek was door de hitte te warm geworden waardoor het wegdek uitzette. Als gevolg daarvan wilde de brug niet meer dicht.

Dinsdagochtend is gestart met het koelen van het wegdek door giertanks met water er over heen te spoelen. Rijkswaterstaat liet dinsdag om 17.00 uur weten dat er nu opnieuw een storing is. "Nu is het niet de hitte maar een probleem van hydraulisch/technische aard."

Er zijn inmiddels monteurs ter plaatse om het probleem te gaan verhelpen. De brug blijft tot nader order open zodat de scheepvaart geen problemen ondervindt. Het wegverkeer moet weer omrijden.