Stuk natuurgebied verloren gegaan door brand

ma 18 juli 2022 23.22 uur

APPELSCHA - Door een brand in een bos bij Appelscha is tientallen vierkante meters natuurgebied verloren gegaan. De brandweer rukte maandagavond met veel voertuigen uit naar de Oude Willem. De locatie van de brand was moeilijk te bereiken, waarna de meldkamer snel opschaalde.

Brandweerkorpsen van Appelscha, Oosterwolde, Smilde en Oldeberkoop kwamen ter plaatse. Gezamenlijk hebben zij van twee kanten de brand bestreden. Het nablussen nam nog behoorlijk wat tijd in beslag. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.

