Hitte: Wettterskip Fryslân verhoogt waterpeil

ma 18 juli 2022 18.33 uur

LEEUWARDEN - Het waterpeil in Friesland is met twee centimeter verhoogd. Zo liet het Wetterskip Fryslân maandagmiddag weten.

In de provincie zijn er volgens het Wetterskip geen problemen zoals in het westen van Nederland. "Er is in ons werkgebied voldoende wateraanvoer vanuit het IJsselmeer. We hebben het peil in de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) met 2 centimeter verhoogd. Zo kunnen we de polders van voldoende water blijven voorzien. Ook kunnen we de Friese wateren goed doorspoelen met zoet water om verzilting tegen te gaan en de waterkwaliteit op peil te houden."

Bij Lemmer en Stavoren wordt elke dag 6 miljoen kuub water uit het IJsselmeer binnengelaten. Hiervan wordt 2,5 miljoen kuub gebruikt voor het doorspoelen van het watersysteem, om verzilting in het noorden van Friesland tegen te gaan en de waterkwaliteit op peil te houden. Eén miljoen kuub water wordt dagelijks doorgevoerd naar de provincie Groningen om daar het water op peil te houden.

Boezempeil hoger

Het gemiddelde waterpeil in de Friese boezem is 2 centimeter hoger dan normaal gezet, naar 50 centimeter beneden NAP. De komende dagen gaat het Wetterskip het boezempeil verder verhogen (gemiddeld tussen 50 tot 48 centimeter beneden NAP), afhankelijk van de hoeveelheid neerslag in het midden van deze week. "Zo kunnen we voldoende water inlaten in de polders, daar waar het nodig is."

Neerslagtekort

Het neerslagtekort (de som van neerslag en verdamping) over de gehele provincie Fryslân is op dit moment gemiddeld 110 millimeter. In het oosten van onze provincie ligt dit hoger (140 millimeter) dan in het westen van de provincie (95 millimeter). "We blijven hiermee nog ver uit de buurt van de rode lijn van 220 millimeter, het gemiddelde van de 5 procent droogste jaren." aldus het Wetterskip Fryslân.