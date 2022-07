Auto vliegt in brand door laswerkzaamheden

ma 18 juli 2022 13.05 uur

DE WESTEREEN - Door laswerkzaamheden is maandag een auto in brand gevlogen in De Westereen. Er werd aan de auto geknutseld bij de garageboxen nabij de Toerstrjitte in het dorp. Door nog een onbekende oorzaak ging het mis. De brandweer werd om 10.46 uur opgeroepen om de brand te blussen.

Er kwam korte tijd veel rook vrij. Overslag naar twee andere schuurtjes kon worden voorkomen, wel werden deze hokjes aangestraald. Een schutting viel ook ten prooi aan de vlammen. De auto is compleet verwoest.

FOTONIEUWS