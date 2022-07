Hitte: GGD FryslÃ¢n sluit dinsdag priklocatie

Hitte: GGD Fryslân sluit dinsdag priklocatie

ma 18 juli 2022 10.34 uur

FEANWâLDEN - Vanwege de verwachte extreme warmte op dinsdag 19 juli a.s. sluit GGD Fryslân de tijdelijke popup locatie in Feanwâlden voor een dag. Alle gemaakte afspraken worden afgezegd en verzet naar een later moment.

Ook in Heerenveen gaan de deuren dicht. Deze locatie is een zogenaamde combi-locatie. In de ochtend neemt GGD Fryslân er coronatests af, in de middag worden er vaccinaties gezet. Op dinsdagochtend wordt nog wel gewoon getest in Heerenveen.

In het algemeen raadt GGD Fryslân aan om op de extreem warme dinsdag niet naar de test- of priklocaties te komen. Ga liever op een wat koelere dag, later in de week, zo luidt het advies.