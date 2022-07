Man (32) met mes opgepakt na bedreiging in Burgum

ma 18 juli 2022 10.28 uur

BURGUM - Een 32-jarige man is zondagavond door de politie aangehouden vanwege een bedreiging in Burgum. Het incident vond omstreeks 21.15 uur plaats op de Lageweg. De man zou mogelijk gedreigd hebben met een mes. Dat mes is later door de politie aangetroffen.

Twee omstanders wisten de man vast te houden in afwachting van de politie. Hij is daarna aangehouden en meegenomen naar het politiebureau in Leeuwarden. De politie heeft in verband met het onderzoek ter plaatse nog getuigen gehoord.