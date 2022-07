Prachtige feestweek in Gerkesklooster Stroobos

ma 18 juli 2022 09.48 uur

GERKESKLOOSTER - Gerkesklooster Stroobos heeft afgelopen week weer een prachtige feestweek gehad. Zo laat de Stichting dorpsactiviteiten Gerkesklooster Stroobos weten. Op het eigen evenemententerrein en bij de brug over de Lauwers waren verschillende activiteiten georganiseerd.

Woensdag na de opening was er een puzzeltocht door het dorp. 22 teams deden mee en hersenen werden gepijnigd voor de oplossing van de eindpuzzel. Hierna was de spelshow: Oh, wat een decennium, de 90’s. Hier streden 19 teams voor de overwinning. Als afsluiting was er nog de drive in show.

Donderdagmiddag was er de “trip down memory lane”. Tijdens de 55+ middag werd er terug gegaan naar de jaren 70 met sketches en muziek. Deze geheel verzorgde middag is ook goed bezocht. ’s Avonds was het spektakel op de brug over de Lauwers met de zeepkistenrace. Ruim 30 coureurs streden voor de snelste tijd en de mooiste creaties kwamen voorbij. Van Thomas trein tot rijdende frikandellen en Freddy Flinstone zelf, het was een geslaagde avond.

Vrijdagmiddag was voor de kleinste feestgangers. Een waanzinnig dans- en zingfeest met de CoolKids Party in de feesttent, een stormbaan van 50 meter, springkussens, te veel om op te noemen. Na een patatje en een suikerspin gingen ze blij maar vermoeid weer naar huis. In de avond was de tent afgeladen vol voor de foute party. Onder leiding van Ivo Pasveer van Joyradio was er een knalfeest.

Zaterdagmiddag werd het terrein overgenomen door piraten. Er waren de landelijke Pirate Games georganiseerd op het evenemententerrein. Met onderdelen als kielhalen, octopusworstelen, en masthangen ging het tekeer. Deze middag was ook de fietstocht. De route van ongeveer 50 kilometer ging door de mooie, landelijke en waterrijke omgeving van Gerkesklooster Stroobos. Zaterdagavond was het al vroeg druk in de tent tijdens de feestavond. Super Sundays! weet hoe je een feestje moet maken en het dak ging er wederom af.

Zondag stond het vaste onderdeel, de tentkerkdienst weer op het programma. Onder leiding van ds. Glas en met muzikale ondersteuning van Gloria Deï en Projunior was deze ochtend ook geslaagd. 's Middags werd de feestweek afgesloten met het matinee. Met heerlijk weer en veel bezoekers was dit nieuwe onderdeel van de feestweek ook zeer geslaagd. Deze middag was ook de prijsuitreiking van alle onderdelen van de feestweek. Na alles opgeteld en berekend te hebben bleek Miedianieten de 'Buurt van het jaar' bokaal gewonnen te hebben. Zij mogen zich nu een jaar lang de beste buurt van het dorp noemen.

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde feestweek en is trots was een klein dorp kan presteren. "We willen ook iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan dit succes. We kijken uit naar weer een spetterende feestweek volgend jaar van 19 t/m 23 juli 2023!"