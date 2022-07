Skoske-rinne op de ringvaart in EarnewÃ¢ld

Skoske-rinne op de ringvaart in Earnewâld

zo 17 juli 2022 16.50 uur

EARNEWâLD - Zoals iedere zondag was er ook deze zondag weer een activiteit in Earnewâld. Dit keer was het een skoske-rinne wedstrijd. De ringvaart in Earnewâld lag vanaf 14.00 uur vol ijs-schotsen en dat midden in de zomer.

De uitdaging was om droog de overkant te bereiken. Midden in de zomer zijn de ijsschotsen in dit geval: surfplanken! De organisatie voor dit evenement was in handen van de IJsclub Lyts Bigjin.

De deelname was gratis, één klasse tot twaalf jaar en daarna twaalf jaar en ouder. Degene die als snelst de overkant bereikte werd Kampioen Skoske-rinne 2022 !

