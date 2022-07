Rookmelder alarmeert bewoners in Harkema

zo 17 juli 2022 14.30 uur

HARKEMA - De brandweer van Surhuisterveen moest zondag om 14.01 uur uitrukken voor een mogelijke brand in een woning aan de Warmoltsstrjitte in Harkema. Er was op het eerste gezicht niet direct sprake van een brand. De rookmelder in de woning was afgegaan.

De brandweer is ter plaatse gekomen om te onderzoeken of er sprake was van brand. Er is onder andere gezocht op het dak en de zonnepanelen zijn onderzocht. De rookmelder ging tijdens het onderzoek ook enkele malen af.

De bewoners hadden in september 2021 ook al te maken gehad met een brand. Er was destijds brand uitgebroken op een bovenverdieping van de woning. Destijds werd de brand door de brandweer geblust.

FOTONIEUWS