Nationaal Hitteplan en smogwaarschuwing vanaf maandag

zo 17 juli 2022 12.44 uur

LEEUWARDEN - Vanaf maandag treedt het Nationale Hitteplan in werking. Het warme weer betekent voor de meeste mensen lekker genieten aan het strand, helemaal nu de schoolvakanties begonnen zijn. Maar voor anderen kan het zorgen voor overlast en zelfs gevaarlijke situaties. Met name dinsdag wordt het warm, naar verwachting zal de temperatuur oplopen tot 36 graden.

Nationaal Hitteplan

Het Nationale Hitteplan is om organisaties, professionals en vrijwilligers aan te zetten om maatregelen te nemen vanwege het warme weer. Dit om kwetsbare groepen in de samenleving te beschermen. Door deze maatregelen kan overlast en gezondheidsklachten bij deze doelgroep verminderd of zelfs vermeden worden.

Tips voor iedereen

Toch is het ook voor mensen zonder gezondheidsproblemen zaak om goed op te letten met de verwachte hoge temperaturen. Het RIVM geeft een aantal simpele tips:

- Drink voldoende water

- Houd de woning koel met zonnewering, een ventilator of airconditioning

- Beperk lichamelijke inspanning in de middag en vroege avond

Kans op smog

Daarnaast is er ook meer kans op smog door het warme weer. Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.

