Start Colin Archer Memorial Race Lauwersoog

za 16 juli 2022 21.35 uur

LAUWERSOOG - Zaterdagmiddag om 12.20 vertrok de eerste groep zeilschepen vanuit de haven van Lauwersoog voor de Colin Archer Memorial Race naar het Noorse Larvik. Hierna volgden er nog drie groepen.

Er wordt gezeild in vier klassen in een race die 365 zeemijlen lang is. De 55 deelnemende zeilschepen zullen zo'n 2 tot 5 dagen nodig hebben om deze afstand te overbruggen.

Deze zeilwedstrijd, die voor de 20e keer werd gehouden, is een eerbetoon aan Colin Archer, de Noorse scheepsbouwer van Schotse afkomst. Archer verwierf eerst roem als bouwer van vissersschepen, later ook met zijn loodsboten, die heel lang zee konden houden. In 1982 werd de eerste race georganiseerd.

FOTONIEUWS