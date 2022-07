Zwerfkeien op Alde Dyk weggehaald na online ophef

vr 15 juli 2022 16.13 uur

KOOTSTERTILLE - De zwerfkeien langs de Alde Dyk tussen Kootstertille en Buitenpost zijn verdwenen. De gemeente Achtkarspelen laat in een reactie weten dat de keien vrijdag direct zijn verwijderd na het grote aantal (negatieve) reacties.

Een lezer uit Kollum schreef donderdag: "Veiliger? Wat een vreemde maatregel. Je gaat nu juist niet aan de kant omdat er keien liggen...." en vanuit Kootstertille schreef een lezer: "Wat een idioot idee, net zoals vele wegen smaller zijn gemaakt. Dit maakt het alleen maar onveiliger voor fietsers, omdat je door sommige automobilisten helemaal tegen de kant word gedwongen!" In totaal werden er meer dan 1000 reacties geplaatste op deze site en Twitter en Facebook.

Idee pakt verkeerd uit

De gemeente wilde met de keien er eigenlijk voor zorgen dat de weg veiliger zou worden voor fietsers. Ook zou de berm op deze wijze niet kapot worden gereden. Al snel was het op het gemeentehuis in Buitenpost duidelijk dat het idee geen succes was. De keien zijn vrijdag direct weggehaald en de weg is in oude staat hersteld.

Kijken naar iets anders...

De gemeente laat deze site weten dat er nu gekeken wordt naar een nieuwe mogelijkheid om de verkeersveiligheid op de Alde Dyk te verhogen. Er wordt al langere tijd gekeken naar mogelijkheden maar niet alles kan. Zo werd eerder gedacht aan het planten van bomen maar dat is bijvoorbeeld niet mogelijk vanwege leidingen in de grond.